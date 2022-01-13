Звезда сериала Крепостная пыталась покончить с собой

К такому серьезному шагу актрису подтолкнула несчастная любовь.
Актриса Анна Сагайдачная исполнила роль Натали Дорошенко в нашумевшем сериале Крепостная.
Со своей экранной героиней у артистки есть нечто общее - обоих девушек объединяет трагический эпизод в жизни.
На шоу Мой Секрет телеканала СТБ Сагайдачная призналась, что была близка к тому, чтобы покончить с собой.
К такому решению ее подтолкнули сложные романтические отношения, которые длились три года. "Я понимала, что этим отношениям придет конец, но я его оттягивала. Тогда это был период безысходности. Ты думаешь только о том, где искать выход. И вот ты стоишь на мосту и думаешь о самоубийстве…" - рассказала ведущей актриса.
Сейчас Сагайдачная в браке с продюсером Евгением Третьяком. Вместе пара воспитывает сына Тимура.
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Ранее актер Артур Логай рассказал о своей попытке самоубийства в подростковом возрасте.
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