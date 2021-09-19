Звезда "Крепостной" подтвердила роман с известным российским комиком

Ковальчук встречается с Харламовым / СТБ

Российская актриса Екатерина Ковальчук, которая стала популярной после роли в сериале "Крепостная", подтвердила, что состоит в отношениях с российским юмористом и телеведущим Гариком Харламовым.

Влюбленные появились вместе на открытии сети ресторанов HOT DOG BULLDOG. По данным издания, они не скрывались от посторонних глаз, а даже наоборот – весь вечер пара обнималась и о чем-то говорила, передает "СтарХит".

Для выхода в свет Ковальчук выбрала черные брюки, белую блузу с открытыми плечами и пышными рукавами и черные босоножки на шпильке. Ее спутник был одет в серый костюм, серые ботинки и бордовую футболку. Вместе они позировали для многих российских изданий.

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов / Фото: instagram.com/katerinakovalchyk

Напомним, Гарик Харламов был женат на актрисе, звезде "Интернов" Кристине Асмус. В паре у них родилась дочь Анастасия. Спустя восемь лет брака шоумен решил развестись с женой, так как разлюбил ее. Слухи о его романе с Ковальчук появились после премьеры сериала "Гусар", где они оба снимались.

Кто такая Екатерина Ковальчук

Екатерина Ковальчук – российская актриса театра и кино. Свои первые шаги в кино сделала в Голливуде, сыграв главную роль в короткометражном фильме "Рядовой" 2015 года. В украинском сериале "Крепостная" она сыграла роль крепостной Екатерины Вербицкой.

Кто такой Гарик Харламов

Гарик Харламов – российский комедийный актер, шоумен, певец и телеведущий, наиболее известный под псевдонимом Гарик "Бульдог" Харламов. Также он является президентом телепроекта Comedy Club, ведущим реалити-шоу "Офис", программы "Три обезьяны", юмористических проектов "Бульдог-шоу" и "ХБ".