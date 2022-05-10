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Звезда показов Givenchy и Prada потеряла родного брата - рашисты убили его на фронте

10 мая 2022, 19:22

Модель возвращается в Украину, чтобы проститься с близким человеком.

Кристи Пономарь рассказала о смерти брата от рук рашистов / instagram.com/kristyponomar

Украинская модель, звезда мировых подиумов, за работу с которой сражаются топовые мировые бренды вроде Givenchy, Lanvin, Valentino, Saint Laurent и Prada Кристи Пономарь поделилась ужасной новостью - рашисты убили ее родного брата, который служил на фронте и защищал Украину от оккупанта.

Манекенщица не назвала ни его имени, ни точной причины смерти. Все, что известно о брате Пономарь - у него остался трехлетний сын.

На своей странице в Instagram девушка выложила фото брата с подписью: "Ты мой герой!! Мой брат!! Герои не умирают... RUSSIAN army killed my brother (русская армия убила моего брата - прим. редактора)".

Завтра модель отправляется в Киев на похорон брата. Она не была в Украине с 13 февраля и очень хочет встретиться с близкими и своим любимым, но боится увидеть знакомые места и дома, разбомбленные рашистами.

Кристи Пономарь рассказала о смерти брата от рук рашистов / instagram.com/kristyponomar

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Ранее стало известно, что 21-летний украинский манекенщик Лев Улесов пошел служить в ВСУ военным медиком, а украинский актер, модель и танцор Назар Грабар вступил в ВСУ чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

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