Секс-символ на страже Украины: танцор из балета Лободы служит в ВСУ

Назар Грабар, 29-летний танцор, служит на передовой / instagram.com/nazargrabar

Украинский актер, модель и танцор Назар Грабар вступил в ВСУ чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

Танцы, богемную жизнь, актерские курсы 29-летний артист забросил ради мира в родной стране.

Сейчас Назару нельзя многое рассказывать о своей службе, однако он помимо фронта физического, не оставляет борьбу и на фронте информационном, чтобы мир услышал правду о трагедии, которая развернулась в Украине.

Так в сторис на своей странице в Instagram Грабар недавно рассказал, что в его жилище в Буче квартировали российские солдаты, которые, после отступления, вынесли из дома все.

Однако материальных ценностей танцору было не жаль. Жаль было мирное население: Грабар видел тела ребят его возраста, которые просто лежали на улицах, связанные и застреленные.

Назар Грабар - 29-летний танцор, сотрудничал с группой Время и Стекло, выступал в шоу-балете Светланы Лободы, а также снимался в ее клипе на песню Твои глаза, участвовал в шоу Танцуют все.

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