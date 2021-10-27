Звезда Не родись красивой Нелли Уварова потеряла ребенка

Нелли Уварова рассказала, как потеряла ребенка / Скриншот - youtube.com

Актриса и звезда сериала Не родись красивой Нелли Уварова ведет закрытый образ жизни. Особенно в том, что касается ее семьи и детей.

В интервью для ток-шоу Скажи Гордеевой актриса решилась поделиться переживаниями, связанными с появлением ее детей на свет.

Нелли Уварова - мать дочери Ии и сына Игнатия. По словам актрисы первую беременность она ощущала себя, как хрустальная ваза, и была максимально сосредоточена на жизни, растущей внутри нее.

Когда она носила Игнатия, Уварова часто забывала, что беременна. Психологически ей было сложно до конца принять этот факт.

Такое отношение развилось в актрисе неспроста. Между двумя удачными беременностями Уварова потеряла ребенка. "Я забывала, что беременна, мой мозг отказывался в это верить. Мне было так страшно, потому что между первым и вторым ребенком у меня была потеря. Я так боялась!" - поделилась воспоминаниями с интервьюером актриса.

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На вопрос Гордеевой о том, что может помочь женщине после потери ребенка остаться в своем уме, Нелли Уварова ответила: "Как ни крути, нужно всегда двигаться вперед. Что бы не происходило".

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