Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

Неприятная новость для для украинских поклонников "Людей Икс" - звезда кинофраншизы Фамке Янссен (Джин Грей) планирует посетить страну-оккупанта вопреки тому, что она развязала войну в Украине. Российский фестиваль Comic Con Игромир представил нидерландскую актрису в качестве хедлайнера.
Предполагается, что Янссен будет развлекать жителей страны-агрессора с 12 по 14 декабря в москве. В программе - автограф-сессия и фото с фанатами.
Примечательно, что ни сама Фамке Янссен, ни ее представители не комментируют такую ее поддержку рф. Прежде актриса не комментировала свою позицию относительно войны в Украине.
О персоне: Фамке Янссен
Фамке Янссен - нидерландская и американская актриса, фотомодель, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Наиболее известна в роли Ксении Онатопп в фильме "Золотой глаз" и Джин Грей в серии фильмов о Людях Икс, сообщает Википедия.
