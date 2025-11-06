Укр
Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

Анна Подгорная
6 ноября 2025, 01:30
Анонсирован визит Фамке Янссен в столицу страны-агрессора.
Фамке Янссен
Фамке Янссен в россии - звезда Людей Икс едет к агрессору / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Неприятная новость для для украинских поклонников "Людей Икс" - звезда кинофраншизы Фамке Янссен (Джин Грей) планирует посетить страну-оккупанта вопреки тому, что она развязала войну в Украине. Российский фестиваль Comic Con Игромир представил нидерландскую актрису в качестве хедлайнера.

Предполагается, что Янссен будет развлекать жителей страны-агрессора с 12 по 14 декабря в москве. В программе - автограф-сессия и фото с фанатами.

Примечательно, что ни сама Фамке Янссен, ни ее представители не комментируют такую ее поддержку рф. Прежде актриса не комментировала свою позицию относительно войны в Украине.

Фамке Янссен
Фамке Янссен в россии - звезда Людей Икс едет к агрессору / фото: comiccon.ru

Фамке Янссен - нидерландская и американская актриса, фотомодель, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Наиболее известна в роли Ксении Онатопп в фильме "Золотой глаз" и Джин Грей в серии фильмов о Людях Икс, сообщает Википедия.

