Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актер

Виталий Кирсанов
21 декабря 2025, 09:19
472
Актер, поэт и драматург Николай Денисов скончался вечером 19 декабря.
Николай Денисов скончался вечером 19 декабря
Николай Денисов скончался вечером 19 декабря / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Рожденный в Киеве артист был известен по ролям в российских сериалах
  • В начале октября 2025 года артист отметил свой юбилей

Советский и российский актер театра и кино, поэт-песенник Николай Денисов скончался в террористической России 19 декабря в возрасте 80 лет. Поэта и актера похоронят рядом с женой. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Рожденный в Киеве артист был известен по ролям в российских сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь", "Ищейка", "Морозова-2" и ряде других проектов.

видео дня

Помимо актерской деятельности, Денисов занимался поэзией. Он был автором стихов песен Валерия Леонтьева "Я заводной", "Кабаре", "Шери" и других.

Песни на его стихи исполняли также Людмила Гурченко, Николай Караченцов, София Ротару, Эдита Пьеха, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Павел Смеян, Людмила Сенчина, Михаил Шуфутинский, Дмитрий Певцов, Николай Басков, Максим Аверин и другие.

Как драматург Денисов создал либретто для популярных мюзиклов, которые ставились в России и за рубежом. Он был многократным лауреатом "Песни года".

Кроме того, Денисов неоднократно был членом жюри многих музыкальных конкурсов ("Шлягер года", "Утренняя звезда", "Славянский базар" и других).

В начале октября этого года артист отметил свой юбилей. Он отпраздновал 80-летие.

Российский режиссер Павел Тихомиров, друживший с Николаем Денисовым, отметил, что смерть актера стала неожиданной.

"Мы буквально несколько дней назад общались, у него все было отлично со здоровьем, никаких симптомов, признаков... А в ночь на 20 декабря его не стало", - рассказал он.

Коллектив Института современного искусства в своем заявлении отметил: "Николай Ильич оставил после себя богатое творческое наследие и светлую память в сердцах коллег, учеников и многочисленных поклонников поэзии".

Отметим, как сообщал Главред, ранее в террористической России стало известно о смерти народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого. Актер умер на 67-м году жизни.

Ранее также российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая пытается лечиться от рака, рассказала о том, как пришлось реанимироть ее детей.

О персоне: Николай Денисов

Николай Денисов родился 1 октября 1945 года в Киеве. В 1970 году он окончил актерское отделение Ленинградского института театра, музыки и кинематографии

После окончания вуза Денисов начал карьеру в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина. Затем на протяжении десяти лет работал в Ленинградском областном театре "На Литейном". С 2005 года он был актёром Санкт-Петербургского государственного театра "Бенефис", а с 2021 года вошёл в состав Московской драматической труппы "Блуждающие звезды". В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.

шоу-бизнес смертность новости шоу бизнеса новости кино
