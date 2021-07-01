Звезда Квартала похвалилась загаром в крошечном бикини

Артистка Валерия Товстолес похвасталась фигурой на отдыхе в Одессе.
Украинская артистка и модель Валерия Товстолес любит время от времени побаловать поклонников откровенными фото, на которых демонстрирует свою стройную фигуру.
Валерия опубликовала в своем Instagram фото в розовом бикини, и рассказала, как она обожает этот город.
На снимках она позирует и вечером на набережной и днем на пляже и в беседке. Товстолес показала, что карантин ни капли не повредилл ее фигуре, и она все такая же стройная и загорелая после дней на море.
"Люблю розовый. Разбавлю ленту розовым. Это однозначно мой цвет. Цвет этого лета и этой поездки в Одессу. Скоро я вернуть в этот город, но уже на концерт Женского квартала 23 го июля на морвокзале. А пока Киев и тут я тоже нужна с розовыми оттенками настроения", - пишет она.
"Красивая", "Хороша", "Ух ты", "Ну, ты красивая, пипец", - пишут ей друзья и подруги.
Ранее голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор и заставила поклоннико вспомнить свой известный клип Ноченька.