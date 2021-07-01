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Звезда Квартала похвалилась загаром в крошечном бикини

1 июля 2021, 00:51

Артистка Валерия Товстолес похвасталась фигурой на отдыхе в Одессе.

Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Украинская артистка и модель Валерия Товстолес любит время от времени побаловать поклонников откровенными фото, на которых демонстрирует свою стройную фигуру.

Валерия опубликовала в своем Instagram фото в розовом бикини, и рассказала, как она обожает этот город.

На снимках она позирует и вечером на набережной и днем на пляже и в беседке. Товстолес показала, что карантин ни капли не повредилл ее фигуре, и она все такая же стройная и загорелая после дней на море.

"Люблю розовый. Разбавлю ленту розовым. Это однозначно мой цвет. Цвет этого лета и этой поездки в Одессу. Скоро я вернуть в этот город, но уже на концерт Женского квартала 23 го июля на морвокзале. А пока Киев и тут я тоже нужна с розовыми оттенками настроения", - пишет она.

Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/
Валерия Товстолес
Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

"Красивая", "Хороша", "Ух ты", "Ну, ты красивая, пипец", - пишут ей друзья и подруги.

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