Звезда Квартала платит за обучение дочки более 100 тысяч в год

Виктория Ткач и Лиза / кадр из видео

Дочь Юрия Ткача из Квартала пошла в первый класс. Лизу Юрьевну отправили в частную школу, и участник Квартала, що Танці з зірками и Маскарад 2021 признался, что стоимость обучения выше средней месячной зарплаты киевлянина.

Как рассказала жена Юрия Виктория Ткач в шоу Звездный путь, они не стали отдавать дочь в "обычную" школу, она переживает, что из-за большого количества учеников в классах учителя не смогут качественно выполнять обязанности.

Поэтому в школе, куда отдали Лизу, в классах по 16 учеников. Таких классов на параллели три. За количество учеников, питание и охрану Юрий Ткач ежемесячно будет платить 16 тысяч гривен. В год – 144 тысячи гривен.

"Они закупают все товары, которые нужны для обучения – ручки, тетради. Мы приходим в школу с формой и рюкзаком. Там отличное питание, охрана 24/7",– сказала она.

В этом учебном заведении детям дают самовыражаться, поэтому, школьной формы у них нет.

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"Как сказал нам директор, это их свобода выбора, они могут ходить так, как им будет комфортно и удобно", – добавила жена Юрия Ткача.

Лиза Ткач будет учиться вместе с дочкой его друга - Евгения Кошевого. Кошевой в 2021 году также отвел дочь Серафиму в первый клас.

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