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Холостячка Ксения Мишина поздравила сына на 1 сентября и показала яркое фото с "линейки"

1 сентября 2021, 10:50

Украинская актриса Ксения Мишина похвасталась красавчиком-сыном, которого отправила в школу.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Актриса кино и театра Ксения Мишина воспитывает сына Платона, который уже несколько лет как ходит в школу. 1 сентября актриса отвела его на "первый звонок", показала сына-красавчика с цветами и рассказала об их отношению к школе.

Ксения Мишина опубликовала фото в Instagram и также отметила страницу Платона в соцсети.

Как написала сегодня моя подруга : "Дорогие, с праздником Вас… или с началом жести". У моего сына также двоякое впечатление от 1 сентября ) у меня соответсвенно тоже… Но вспоминая свои школьные годы, я испытываю наиприятнейшие чувства и мурашки. Нас было 8 королев, которые дружили, занимая весь первый ряд парт… И никакие физики и химии не могли нам испортить наши настроения:)", - вспомнила она.

Платон Мишин
Платон Мишин / instagram.com/misha.k.ua/

Хочу пожелать нашим детям любить школу и иметь только прекрасные воспоминания о ней. С праздником, наше будущее. И лично тебе, мой любимый Платон, лёгкого учебного пути", - написала Ксения.

На фото Платон в джинсах и белой рубашке. Он постригся к 1 сентября, и его прическа теперь больше похожа на прическу Александра Эллерта, с которым Мишину недавно "застукали" на свадьбе.

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Ее поклонники и друзья порадовались за Платона и завалили трогательными комментариями фото.

"Какой Красавчик", - пишет Наталка Денисенко.

"Красавица Мама, да и сынок прекрасен", "Ну мальчик красавчик", "Вааау, какой красивый", "So hot", - пишут в комментариях.

Напомним, Платону 9 лет, он 2012 года рождения. Особенно его баловали, пока мама принимала участие в Холостячке - мужчині старались уделить ему много времени и дарили подарки.

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