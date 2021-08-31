Сын Тины Кароль Вениамин в шароварах и вышиванке пришел в английскую школу

Тина Кароль / УНИАН

Тина Кароль с сыном Вениамином работает и живет на Украину и Великобританию. Вениамин посещает учебное заведение в Лондоне, и Тина Кароль время от времени показывает с ним сториз в Великобритании.

Вероятно, у Вениамина начался новый учебный год, на который мальчик пришел в шароварах и вышиваной рубашке. Тина Кароль опубликовала целый коллаж с фото Вениамина, на которых он с остальными учениками класса в шароварах и вышиванке, а девочки в веночках и вышиванках на фоне школы. Также она добавила фото Вениамина за партой в вышиванке.

"Горжусь! Украина - это мы. Англия 2021", - пишет она.

Как отреагировали поклонники Тины Кароль на фото - никто не знает, потому что в Instagram комментарии к сториз видят только авторы публикаций, но несомненно, они тоже присоединились к словам гордой матери.

Как известно, Вениамин учится Великобритании в популярной школе Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Учеба в такой частной школе стоит почти миллион гривен в год.