Звезда "Крепостной" Цымбалюк заинтриговал романтическим фото с девушкой / коллаж УНИАН и Instagram

Известный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк (который недавно расстался с супругой) заинтриговал фолловеров романтическим снимком с некой девушкой.

Артист поделился несколькими, на которых изображены особые моменты из его жизни. На одном из них "засветилась" некая таинственная девушка. На одном снимке Тарас вместе с незнакомкой употреблял в пищу суши. На втором фото актер с девушкой гулял по улице, держась за руки. Причем Цымбалюк заботливо на снимке скрыл лицо девушки.

Фанаты тут же предположила, что актер после разрыва с Тиной Антоненко нашел новую любовь.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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