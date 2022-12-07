Звезда 'Крепостной' Цымбалюк показал страстные поцелуи с новой девушкой

Украинский актер и секс-символ Тарас Цымбалюк поделился романтическим контентом со своей новой таинственной возлюбленной.

Тарас Цымбалюк / коллаж УНИАН и Instagram

Известный украинский актер, звезда сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" Тарас Цымбалюк продолжает делиться с фолловерами романтическими фото со своей новой девушкой. Снимок он выложил на своей странице в Instagram.

Сперва возлюбленная написала актеру в Stories вопрос. Девушка спросила, скучает ли по ней Цымбалюк, который сейчас уехал из столицы Украину в командировку.

Актер ответил ожидаемо –мол, скучаю по тебе, любимая. А потом Цымбалюк опубликовал фото, на котором слился в поцелуе со своей избранницей.

К слову, актер изо всех сил скрывает личность девушки, с которой стал встречаться после недавнего развода с женой. Но поклонники, как им кажется, быстро рассекретили избранницу Цымбалюка. Они подозревают, что у их кумира романтические отношения с ресторатором и бизнесвумен Светланой Готочкиной.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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