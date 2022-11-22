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Звезда фильмов Леон и Дракула завершает актерскую карьеру

22 ноября 2022, 19:10

Олдмен решил, что не хочет быть той самой "медленной лошадью", которую он воплощает на экране.

Гэри Олдмен
Гэри Олдмен планирует закончить актерскую карьеру / imdb.com

Британский актер, звезда киносаги о Гарри Поттере, фильмов Дракула, Пятый элемент и Леон, Гэри Олдмен намекнул, что планирует покинуть кино.

В марте ему исполнится 65 лет, и эта дата кажется артисту весьма знаковой. В интервью для The Times, которое он дал во время съемок его последней киноработы, шпионского сериала Медленные лошади, Олдмен отметил, что не хочет, чтобы его старение подробно документировалось на пленку. Есть дела поинтересней.

"В следующем году мне исполнится 65, 70 не за горами. Я не хочу быть активным актером, когда мне будет 80", - заявляет Олдмен.

Чем именно будет заниматься актер после отказа от кино, пока неизвестно. Олдмен увлекается музыкой, и часто говорил в старых интервью, что лучше бы стал музыкантом, чем актером, но судьба распорядилась иначе.

Олдмен умеет играть на фортепиано и гитаре, он записывал песни для фильмов, в которых играл (например My Way и I Wanna Be Your Dog для киноленты Сид и Нэнси), а также записал песню You’ve Been Around совместно с Дэвидом Боуи.

Ранее американо-канадский актер и комик Джим Керри заявил о завершении своей кинокарьеры - артист решил, что сделал достаточно для киноиндустрии.

Также, за несколько дней до этого, семья другого голливудского актера, Брюса Уиллиса, сообщила о завершении его кинокарьеры из-за афазии - нарушения речи, которые влияют на его когнитивные способности.

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