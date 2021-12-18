Звезда Comedy Club попал в больницу с серьезным поражением легких

Тимур Батрутдинов госпитализирован с коронавирусом / instagram.com/timurbatrutdinov

Резидент Comedy Club 43-летний Тимур Батрутдинов попал в больницу. Комика госпитализировали с коронавирусом в Москве. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Батрутдинов заболел 9 декабря, сообщает Telegram-канал Mash. У него наблюдались симптомы, характерные для ОРВИ: кашель и слабость. Позже состояние ухудшилось, поэтому врачи решили переместить его в стационар. Уже в больнице у комика выявили 25-50 процентов поражения легких.

К слову, Тимур Батрутдинов не выходит на связь с поклонниками с конца ноября. Последнее, о чем он заявлял, так это о постоянном поиске спутницы.

В 2020 году Батрутдинов сделал публикацию в Instagram по поводу того, что коронавирус якобы имеет масонский след. По словам комика, эту "штуку в стиле Дэна Брауна", автора книги "Код Да Винчи", не стоит воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что считает это "конспирологическим бредом" и в конце публикации дал людям советы по профилактике заражения коронавирусом.

Как сообщал Главред, в конце октября известный телеведущий Савик Шустер сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. При этом он сообщил, что сделал уже четыре прививки от COVID-19.

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