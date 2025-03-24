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Звезда "Бухты Доусона" рассказал про свою онкологию: "Вижу финишную черту"

Анна Подгорная
24 марта 2025, 01:30
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48-летний Джеймс Ван Дер Бик признался, на какой стадии лечения находится.
Джеймс Ван Дер Бик с семьей
Джеймс Ван Дер Бик онкология - звезда Бухты Доусона рассказал про болезнь / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vanderjames

Краткое содержание:

  • Четыре месяца назад артист признался, что болен
  • Сейчас Ван Дер Бик готов поделиться новостью про свой рак

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик дал редкий комментарий про свою борьбу с онкологией. В беседе с корреспондентом издания Extra "Доусон Лири" рассказал, как чувствует себя сейчас.

Актер признался, что сейчас настроен еще более оптимистично, чем прежде. В его словах поклонники даже разглядели намеки на ремиссию.

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"Я чувствую, будто могу разглядеть финишную черту... Я нахожусь на стадии выздоровления, и это здорово. В следующем месяце я возвращаюсь на работу. Этот месяц я посвящаю тому, чтобы просто расслабиться", - рассказал Ван Дер Бик.

Джеймс Ван Дер Бик с женой Кимберли
Джеймс Ван Дер Бик с женой Кимберли / instagram.com/vanderjames

Джеймс Ван Дер Бик признался, что у него рак толстой кишки, в ноябре 2024 года - опубликовал пост в социальных сетях и дал большое интервью популярному глянцу. К тому моменту он уже проходил лечение, и скрывал это даже от своего близкого окружения. О страшном диагнозе актера, похоже, долгое время знала лишь его супруга Кимберли Брук, с которой звезда воспитывает шестерых общих детей.

Джеймс Ван Дер Бик
Джеймс Ван Дер Бик рассказал про свой диагноз в ноябре 2024-го / instagram.com/vanderjames

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Ранее Главред рассказывал, что звезда "Голодных игр", актриса Дженнифер Лоуренс, стала мамой. Это второй ребенок в ее браке с директором художественной галереи Куком Марони.

Также Таллула Уиллис, дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, показала свежую фотографию тяжелобольного актера в день его 70-летия. Она трогательно поздравила Крепкого орешка с юбилеем.

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Что такое "Бухта Доусона"?

"Бухта Доусона" - американский сериал о подростковой жизни. Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Кейпсайд (штат Массачусетс), расположенном на побережье, и сфокусирован на жизни четверых друзей, в самом начале сериала поступивших в 10 класс общеобразовательной школы, сообщает Википедия. Первая серия вышла в январе 1998 года. Сериал продержался шесть сезонов, до 2003 года.

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