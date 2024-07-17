Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж

Похоже, Эмма Робертс все же нашла свою тихую гавань в лице голливудского красавчика.

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Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона - фото с помолвки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmaroberts

Американская актриса Эмма Робертс сообщила о помолвке со своим бойфрендом, актером Коди Джоном. Пара вместе с августа 2022 года.

Эмма в своем блоге в Instagram опубликовала очаровательное сэлфи с женихом с подписью: "Показываю вам это пока мама еще не успела всем растрезвонить". В кадре будущее муж и жена счастливо улыбаются, а Робертс хвастается обручальным кольцом.

Ранее актриса уже была обручена - с актером Эваном Питерсом в 2013 году. Роман артистов продлился семь лет - с 2012 по 2019 год. Пара много раз сходилась и расходилась, пока не распалась окончательно. До свадьбы у Робертс и Питерса дело так и не дошло.

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Также у актрисы с апреля 2019 и по январь 2022 года был роман с актером Гарретом Хедлундом. В декабре 2020 года Эмма родила возлюбленному сына, однако пара так и не узаконила отношения. Со своим нынешним женихом, актером Коди Джоном, Эмма Робертс начала отношения через 8 месяцев после расставания с отцом своего ребенка.

Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона - фото с помолвки / instagram.com/emmaroberts

Кто такая Эмма Робертс? Эмма Робертс - американская актриса и фотомодель. Наиболее известная своими ролями в сериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика". Дочь актера Эрика Робертса, племянница Джулии Робертс.

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