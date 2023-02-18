Зоопарк везде: Райан Рейнольдс рассказал, как быть отцом четверых детей

Голливудские актеры уже родители четверых детей. Однако они не раскрывают пол новорожденного.

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс / instagram.com/vancityreynolds

Голливудский актер и многодетный отец Райан Рейнольдс, вместе со своей женой, актрисой Блейк Лавли, стали родителями в четвертый раз.

Звездный папа поделился своими чувствами с изданием Page Six. По его словам, Блейк Лайвли хорошо приспосабливается к жизни матери четверых детей.

Через несколько дней после того, как издание эксклюзивно сообщило о том, что 35-летняя Лавли и 46-летний актер Рейнолдс "приветствовали своего четвертого ребенка", Рейнольдс поделился, что он и его жена "очень взволнованы" в связи с новорожденным.

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"Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось", — сказал он ведущим Тайлеру Матисену и Келли Эванс в программе Power Lunch на CNBC на этой неделе.

"У всех все отлично. На самом деле у всех все отлично", - повторил он.

Хотя Рейнольдс не раскрыл ни пола, ни имени ребенка, он рассказал, что их дом был очень беспокойным с момента рождения ребенка.

"Если мы не разберемся с этим сейчас, я думаю, у нас будут большие проблемы. Но здесь зоопарк, — пошутил он.

В сентябре прошлого года Лайвли удивила поклонников новостью о беременности, когда она дебютировала со своим растущим животиком на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women’s Summit в Нью-Йорке.

Через несколько мгновений после "разоблачения" Лайвли опубликовала слайд-шоу о ходе своей беременности, чтобы подорвать внимание папарацци, преследующих ее дома.

Вот фотографии, на которых я беременна в реальной жизни, так что 11 парней, ожидающих возле моего дома, надеюсь, оставят меня в покое", — написала она тогда. "Вы пугаете меня и моих детей", - добавила звезда.

Напомним, ранее стало известно о том, что голливудская актриса Блейк Лайвли и ее супруг, актер Райан Рейнолдс, станут родителями в четвертый раз.

Актриса шокировала своих поклонников, продемонстрировав свой животик на 10-м ежегодном саммите Forbes Power Women’s Summit в четверг в Нью-Йорке.

35-летняя актриса улыбалась, обнимая свой животик в сверкающем золотом платье.

Лайвли, которая уже является матерью трех дочерей: Джеймс, 7 лет, Инес, 5 лет, и Бетти, 2 года.

Блейк Лавли и Райан Рейнолдс поженились в сентябре 2012 года. Скорее всего, молодые родителя надеятся, что на этот раз у них в семье родится мальчик.

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