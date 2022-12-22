Знаменитая украинская прыгунья вызвала восхищенные вздохи фанатов аппетитным декольте

Марина Бех-Романчук показала, за что поклонники негласно называют ее самой сексуальной легкоатлеткой в мире.

Марина Бех-Романчук показала глубокое декольте в спортивном топе / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук неустанно тренируется для поддержания безупречной физической формы и выносливости. Приятным бонусом спортсменка получила безупречное тело, которое становится объектом для вожделения для ее многочисленных фанатов по всему миру.

Стоит отметить, что привлекательно и органично Бех-Романчук выглядит и в вечерних нарядах, и в спортивной одежде. К примеру, недавно на ее странице в Instagram появилась серия снимков, которая вызвала у поклонников неиссякаемый восторг.

Спортсменку называют "самым стальным прессом Украины", но на сей раз в центре внимания оказалось пикантное декольте Бех-Романчук.

На снимках легкоатлетка стоит на беговой дорожке, уперев руки в колени. Она надела в леггинсы и розовый спортивный топ с глубоким вырезом, который подчеркнул соблазнительную ложбинку ее груди.

Этими фото Бех-Романчук отметила окончание шестинедельных сборов, которые она провела в Португалии. Далее спортсменку ждет зимний сезон в Германии.

Марина Бех-Романчук показала глубокое декольте в спортивном топе / instagram.com/marynabekh

Ранее 47-летняя певица Lama (Наталья Дзенькив) похвасталась фигурой в облегающем мини в честь своего Дня рождения - артистка подшутила, что за последние 20 лет ее стиль не изменился.

Также украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине.

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