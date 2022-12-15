Оля Полякова засветила ямочки на пояснице в платье со скандально глубоким вырезом на спине

Украинская певица и тренерка 12 сезона проекта Голос країни Оля Полякова приняла участие в грузинской версии шоу Танцы со звездами. Свои танцы она посвящала благотворительной и просветительской миссии.
На своей странице в Instagram артистка показала прощальный кадр с грузинским проектом. Кроме слов благодарности команде организаторов, зрителям и партнеру по паркету, Полякова также не упустила возможность похвастаться своими формами.
К счастью наряд для румбы, которая оказалась для певицы последней на шоу, этому лишь способствовал.
В кадре Полякова появилась с распущенными волосами и классическим макияжем. Артистка надела ярко-красное платье с вышивкой из крупных камней и с акцентом на ягодицах.
Наряд обтягивал фигуру певицы, как перчатка, подчеркивая все ее изгибы, а вырез на спине обнажал ямки Венеры на пояснице Поляковой.
Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.
Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.
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