Знаменитая украинская прыгунья загипнотизировала фанатов шикарными формами в крошечном платье

Марина Бех-Романчук похвасталась чувственной фотосессией.

Марина Бех-Романчук в мини-платье похвасталась стройной фигурой / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук вопреки интенсивным тренировкам, которые составляют большую часть ее ежедневного графика, не забывает заботиться о себе.

В частности нередко она устраивает чувственные фотосессии, в которых спортивную форму сменяют роскошные наряды, которые подчеркивают ее красоту.

Именно такими снимками спортсменка недавно поделилась на своей странице в Instagram. На фото Бех-Романчук предстала в серебристом струящемся платье до средины бедра, разрезы которого поднимались прямиком к талии.

С откровенным декольте мог посоперничать только вырез на спине прыгуньи - он заканчивался как раз там, где спина начинает терять свое приличное название.

В таком роскошном наряде Бех-Романчук стоит к камере вполоборота. Ее лицо частично прикрывает тень, однако сияние от ее неповторимой красоты не позволяет кадру померкнуть.

Марина Бех-Романчук в мини-платье похвасталась стройной фигурой / instagram.com/marynabekh

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