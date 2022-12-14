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Знаменитая украинская прыгунья загипнотизировала фанатов шикарными формами в крошечном платье

14 декабря 2022, 12:11
Марина Бех-Романчук похвасталась чувственной фотосессией.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в мини-платье похвасталась стройной фигурой / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук вопреки интенсивным тренировкам, которые составляют большую часть ее ежедневного графика, не забывает заботиться о себе.

В частности нередко она устраивает чувственные фотосессии, в которых спортивную форму сменяют роскошные наряды, которые подчеркивают ее красоту.

Именно такими снимками спортсменка недавно поделилась на своей странице в Instagram. На фото Бех-Романчук предстала в серебристом струящемся платье до средины бедра, разрезы которого поднимались прямиком к талии.

С откровенным декольте мог посоперничать только вырез на спине прыгуньи - он заканчивался как раз там, где спина начинает терять свое приличное название.

В таком роскошном наряде Бех-Романчук стоит к камере вполоборота. Ее лицо частично прикрывает тень, однако сияние от ее неповторимой красоты не позволяет кадру померкнуть.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук в мини-платье похвасталась стройной фигурой / instagram.com/marynabekh

Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.

Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.

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