Знаменитая украинская прыгунья загипнотизировала фанатов шикарными формами в крошечном платье

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук вопреки интенсивным тренировкам, которые составляют большую часть ее ежедневного графика, не забывает заботиться о себе.
В частности нередко она устраивает чувственные фотосессии, в которых спортивную форму сменяют роскошные наряды, которые подчеркивают ее красоту.
Именно такими снимками спортсменка недавно поделилась на своей странице в Instagram. На фото Бех-Романчук предстала в серебристом струящемся платье до средины бедра, разрезы которого поднимались прямиком к талии.
С откровенным декольте мог посоперничать только вырез на спине прыгуньи - он заканчивался как раз там, где спина начинает терять свое приличное название.
В таком роскошном наряде Бех-Романчук стоит к камере вполоборота. Ее лицо частично прикрывает тень, однако сияние от ее неповторимой красоты не позволяет кадру померкнуть.
Ранее украинская певица Надежда Мейхер в кожаных штанах случайно засветила татуировку на интимном месте, которую ранее видели мало кто из поклонников.
Также 28-летняя украинская блогерка, бизнесвумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала огромную искусственную грудь в облегающем топе.
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