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Знаменитая украинская певица призналась, как перестала быть чайлд-фри

21 июля 2021, 16:28

Украинская певица Onuka откровенно рассказала о своей депрессии и отказе от детей.

Onuka
Onuka / УНИАН

Певица Ната Жижченко, которую большинство людей знает как Onuka, рассказала, что у нее была страшная депрессия, и она не хотела заводить детей.

Ее муж уже принял ее позицию не заводить детей, но потом девушка узнала, что скоро станет мамой. В интервью Маше Ефросининой Ната рассказала, почему она не хотела детей, и как так случилось, что теперь она самая счастливая мама.

"Я действительно не хотела детей … Я не чувствовала материнских желаний. На всех друзей, у которых есть дети, я смотрела с ужасом. Мне никогда не хотелось стать мамой, нянчиться, несмотря на гены. Я всегда задумывалась над тем, какая это огромная ответственность, во-первых. Особенно в мире гаджетов. Во-вторых, перенаселенность планеты. Зачем рожать ребенка, если ты не уверен, как его воспитать. Зачем рожать ребенка только потому, что так принято? Этого я никогда не понимала", - рассказала она.

Свою позицию она озвучила мужу и родителям. По словам Наты, они с пониманием приняли ее осознанный выбор. Но Вселенная решила по-своему. Спустя несколько недель после семейного разговора о детях, певица узнала, что ждет ребенка.

Сначала у нее была истерика, но спокойствие мужа и его уверенность помогли ей пережить свои проблемы.

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Она уверяет, что о прерывании беременности не было даже мысли. До шестого месяца беременности певица гастролировала, отработала тур по Канаде и США, выступала в Украине. А потом певица взяла паузу — декретный отпуск совпал с карантином.

В мае 2020 года она стала мамой в первый раз.

Напомним, Анатолий Анатолич стал папой в третий раз и показал фото сына.

ONUKA Ната Жижченко (Onuka) новости шоу бизнеса
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