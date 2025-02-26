Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Знаки зодиака персонажей сериала Форс-мажоры: от Харви до Рэйчел

Алексей Тесля
26 февраля 2025, 20:08
22
Выдающиеся роли главных героев передали драматизм и напряжение известной нью-йоркской юридической фирмы.
Screenshot
Какие знаки зодиака могли бы быть у наших любимых персонажей из Форс-мажоров / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/p2722754, скришот

Захватывающий сериал Форс-мажоры пользовался огромным успехом на протяжении девяти сезонов. Помимо выдающихся ролей главных героев, чёткий сценарий передал драматизм и напряжение известной нью-йоркской юридической фирмы.

Издание Lifestyle Asia пишет о том, какие знаки зодиака могли бы быть у наших любимых персонажей из Форс-мажоров, исходя из их черт характера.

Харви Спектер — Лев

Его острый ум, обворожительная улыбка и, что самое важное, несокрушимая уверенность, с которой он заключает сделки как в зале суда, так и за его пределами, делают его настоящим Львом. Его серьёзное отношение к самолюбию отражается в его поведении. Прежде чем связываться с ним, стоит дважды подумать, опасаясь последствий.

видео дня

Харви идеально соответствует чертам, приписываемым этому фиксированному огненному знаку. Львы управляются солнцем и известны своими лидерскими навыками, эго и щедростью. Они также чрезвычайно преданны и ожидают того же в ответ. Харви может показаться устрашающим поначалу, но у него доброе сердце к тем, кто ему важен, что является ещё одной классической чертой Льва.

Майк Росс — Водолей

Майк, несмотря на отсутствие юридического образования, становится младшим партнёром в одной из самых престижных юридических фирм Нью-Йорка благодаря своей стальной решимости, тихой смелости, фотографической памяти и высокому IQ.

Кроме того, Майк демонстрирует типичное качество Водолея — стремление к общественному благу. Его решение создать фирму по защите общественных интересов в Сиэтле подтверждает это.

Луис Литт — Рак

В шоу показана полная арка характера Луиса: от беспощадного и амбициозного юриста до чувствительного и немного инфантильного человека. Его личность включает в себя многообразие — хорошие, плохие, уродливые и эмоциональные слои.

Луис отражает черты знака зодиака Рак. Он склонен держать обиды и не прощает легко. Рак также известен тем, что прячется в свою "раковину" при получении негативных эмоций и с трудом отпускает прошлое.

Джессика Пирсон — Весы

Джессика изначально предстает как могущественный босс, который пробил множество стеклянных потолков в мире, где доминируют мужчины. Она является образцом для подражания для всех женщин и выступает в роли матриарха между Харви и Луисом. Джессика вносит баланс и уравновешенность в шоу. Она принимает взвешенные решения и редко реагирует импульсивно, что является чертами Весов.

Рэйчел Зейн — Телец

Телец — земной знак с фиксированной модальностью. Представители этого знака трудолюбивы, нацелены на рутину и придерживаются своих принципов. Рэйчел земная и искренняя в своих намерениях и эмоциях. Она честна, чрезвычайно трудолюбива и предоставляет эмоциональную стабильность своему партнёру Майку.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее были опубликованы 4 знака зодиака, которые говорят, не задумываясь. Главное – понимать их природу и находить баланс в общении.

Напомним, Главред ранее сообщал о знаках зодиака с самыми красивыми глазами. Эти три знака зодиака наделены особым даром — очаровывать одним лишь взглядом.

Больше новостей:

Что такое сериал?

Сериал - распространенное и популярное явление современного искусства, которое используется (встречается) преимущественно в литературе, кино, телевидении и анимации; способ организации и построения художественных произведений, который заключается в том, что произведение состоит из многих отдельных частей, обычно относительно небольшого размера. Как правило, произведения сериала объединены общими персонажами, иногда общим антуражем событий или линейным сюжетом. Однако абсолютное большинство сериалов держится именно на персонажах, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сериалы гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

21:17Украина
Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

21:06Украина
Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

20:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимоном

Последние новости

21:17

"Направлен в Генштаб": Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

21:06

Зеленский назвал точную дату встречи с Трампом и анонсировал важное решение

20:39

Кабмин одобрил подписание соглашения с США по недрам и выделил 6 основных пунктов

20:35

Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединится в романтической комедии - СМИ

20:33

Воспитал не одно поколение игроков: умер известный украинский футбольный тренер

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
20:09

Украинцам массово повысят пенсии: на сколько вырастут выплаты после индексации

20:08

Знаки зодиака персонажей сериала Форс-мажоры: от Харви до Рэйчел

19:57

Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

19:44

Популярные овощи в феврале подорожали: какие цены в Украине

Реклама
19:34

В Украину идет потепление, но возвращаются осадки: синоптики назвали дату непогоды

19:20

Количественный состав армии Украины: Зеленский выдал важное заявление

19:14

"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

19:12

Как перестать просыпаться ночью: специалисты по сну раскрыли простой секрет

19:10

Горький привкус трех лет войнымнение

19:09

Будет тяжелая судьба: что нельзя делать женщинам 27 февраля, приметы

18:59

"Он со мной это не обсуждал": первая леди сказала, когда Зеленский уйдет с поста

18:48

Крутой лайфхак дает 100%-ный результат: как легко и просто заточить тупой пинцет

18:38

Как правильно выбрать авто с пробегом: советы для водителей

18:37

Зеленского пригласили на встречу с Трампом, но Белый дом дал заднюю - Reuters

18:05

Нацбанк опроверг слухи, что якобы давал согласие на продажу БТА банка

Реклама
17:59

Россия повышает ставки, угроза для двух областей: в СНБО предупредили о рисках

17:57

Надя Дорофеева призналась, почему считает Мишу Кацурина самым лучшим

17:33

Грибы вмиг теряют аромат и упругость: 4 ошибки, которые допускает большинство

17:33

По меньшей мере 40 взрывов: украинские силы атаковали ряд российских объектов

17:09

"Мы не попрошайки": известны финальные детали сделки о недрах между Украиной и США

16:51

Как посчитать индекс массы тела: норма ИМТ и какой сигнал опасности для здоровья

16:50

Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

16:43

Просил отправить в хоспис: отец Жанны Фриске раскрыл гадкую правду про Шепелева

16:39

"Будет более серьезным и сложным": Зеленский анонсировал новое соглашение с США

16:32

У РФ большие проблемы на ключевом направлении: враг теряет инициативу на фронте

16:26

Гороскоп на март 2025: Раки получат желаемое, Девам - важная встреча

16:10

Популярная украинская певица рассказала про отношения с девушкой

15:43

Полтавский ГОК вернут государству: Минюст готовит обращение в суд – СМИ

15:42

В России взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод: в ГУР раскрыли детали операции

15:36

"Соглашение может иметь большой успех": Зеленский раскрыл детали сделки с США

15:30

Загадка для самых умных: чем отличаются две девушки

15:23

Остапчук показал жуткий прилет рядом с их домом

15:14

Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление

14:53

Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения

14:50

Оригинальный сюрприз сразит наповал: что подарить автомобилисту на день рождения

Реклама
14:31

Оккупанты сбросили авиабомбы на Константиновку: есть разрушения, пятеро погибших

14:28

В Украину врывается потепление: синоптик рассказала, где ударит +11°C

14:26

Россия и США готовятся к новым переговорам: стали известны детали

14:25

Многие испытывали, но причину знают единицы: почему плита бьет током

14:09

Китайский гороскоп на март 2025: Крысам повезет во всем, Тиграм - стабильность

14:08

Сериалу "Тропиканка" 30 лет: как выглядят главные герои теленовеллы сегодня

13:47

На Киевщине "Шахед" попал в дом хирурга и журналистки: супруги погибли

13:22

Маричка Падалко показала эксклюзивные кадры со своим мужем-военным - причина

13:17

Зарабатывали на военнообязанных до $150 тысяч: полиция разоблачила работников ТЦК

13:15

"Мы слышали, как женщина умирала": очевидцы рассказали об ударе БпЛА под КиевомФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять