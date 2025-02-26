Знаки зодиака персонажей сериала Форс-мажоры: от Харви до Рэйчел

Выдающиеся роли главных героев передали драматизм и напряжение известной нью-йоркской юридической фирмы.

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Какие знаки зодиака могли бы быть у наших любимых персонажей из Форс-мажоров / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/p2722754, скришот

Захватывающий сериал Форс-мажоры пользовался огромным успехом на протяжении девяти сезонов. Помимо выдающихся ролей главных героев, чёткий сценарий передал драматизм и напряжение известной нью-йоркской юридической фирмы.

Издание Lifestyle Asia пишет о том, какие знаки зодиака могли бы быть у наших любимых персонажей из Форс-мажоров, исходя из их черт характера.

Харви Спектер — Лев

Его острый ум, обворожительная улыбка и, что самое важное, несокрушимая уверенность, с которой он заключает сделки как в зале суда, так и за его пределами, делают его настоящим Львом. Его серьёзное отношение к самолюбию отражается в его поведении. Прежде чем связываться с ним, стоит дважды подумать, опасаясь последствий.

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Харви идеально соответствует чертам, приписываемым этому фиксированному огненному знаку. Львы управляются солнцем и известны своими лидерскими навыками, эго и щедростью. Они также чрезвычайно преданны и ожидают того же в ответ. Харви может показаться устрашающим поначалу, но у него доброе сердце к тем, кто ему важен, что является ещё одной классической чертой Льва.

Майк Росс — Водолей

Майк, несмотря на отсутствие юридического образования, становится младшим партнёром в одной из самых престижных юридических фирм Нью-Йорка благодаря своей стальной решимости, тихой смелости, фотографической памяти и высокому IQ.

Кроме того, Майк демонстрирует типичное качество Водолея — стремление к общественному благу. Его решение создать фирму по защите общественных интересов в Сиэтле подтверждает это.

Луис Литт — Рак

В шоу показана полная арка характера Луиса: от беспощадного и амбициозного юриста до чувствительного и немного инфантильного человека. Его личность включает в себя многообразие — хорошие, плохие, уродливые и эмоциональные слои.

Луис отражает черты знака зодиака Рак. Он склонен держать обиды и не прощает легко. Рак также известен тем, что прячется в свою "раковину" при получении негативных эмоций и с трудом отпускает прошлое.

Джессика Пирсон — Весы

Джессика изначально предстает как могущественный босс, который пробил множество стеклянных потолков в мире, где доминируют мужчины. Она является образцом для подражания для всех женщин и выступает в роли матриарха между Харви и Луисом. Джессика вносит баланс и уравновешенность в шоу. Она принимает взвешенные решения и редко реагирует импульсивно, что является чертами Весов.

Рэйчел Зейн — Телец

Телец — земной знак с фиксированной модальностью. Представители этого знака трудолюбивы, нацелены на рутину и придерживаются своих принципов. Рэйчел земная и искренняя в своих намерениях и эмоциях. Она честна, чрезвычайно трудолюбива и предоставляет эмоциональную стабильность своему партнёру Майку.

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Что такое сериал? Сериал - распространенное и популярное явление современного искусства, которое используется (встречается) преимущественно в литературе, кино, телевидении и анимации; способ организации и построения художественных произведений, который заключается в том, что произведение состоит из многих отдельных частей, обычно относительно небольшого размера. Как правило, произведения сериала объединены общими персонажами, иногда общим антуражем событий или линейным сюжетом. Однако абсолютное большинство сериалов держится именно на персонажах, пишет Википедия.

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