Звезда сериала 'Эмили в Париже' показала чувственные фото с новорожденной дочерью

Нежные снимки супруги опубликовали на своих страницах.

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Звезда сериала "Эмили в Париже" родила ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lilyjcollins

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Главная героиня сериала "Эмили в Париже" стала мамой

Актриса показала своего новорожденного ребенка

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз поделилась фото с новорожденной дочерью. Также фотографией с младенцем поделился и муж актрисы - кинорежиссер Чарли Макдауэлл.

Нежные снимки супруги опубликовали на своих страницах в Instagram. Однако они пока не показали лицо дочери полностью.

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На фото актриса Лили Коллинз хрупко держит свою дочь на руках. В комментариях поклонники активно поздравляют звезду сериала "Эмили в Париже" с рождением ребенка и пишут приятные слова.

"Режим "мама", - подписала фотографию актриса.

Муж актрисы Чарли Макдауэлл также опубликовал в своем инстаграме фотографию с маленькой Туве Джейн. Девочка лежит у отца на коленях, пока он играет с ее ручками.

Напомним, как ранее сообщал Главред, что звезду сериала "Эмили в Париже" ограбили на 3 миллиона гривен. Артистка отправилась на отдых в спа-салон одного из лучших отелей Западного Голливуда. Личные вещи и драгоценности она оставила в камере хранения, которую обнаружила открытой и пустой по возвращению.

Также известно, что звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок. Известно, что актриса впала в "критический септический шок" во время отпуска со своим партнером по фильму и парнем Полом Форманом во время новогодних каникул. Сейчас ее состояние стабильное.

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