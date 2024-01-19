"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

Звезда популярного сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк, которая сыграла подружку-певицу главной героини Эмили, рассказала, что впала в "критический септический шок" во время отпуска со своим партнером по фильму и парнем Полом Форманом во время новогодних каникул.
"Во время отпуска в декабре перед Новым годом то, что началось с тонзиллита, переросло в критический септический шок, который заразил и поразил несколько моих органов", — подписала она карусель изображений и видео в Instagram, на которых показано, как она находится в больнице на выздоровлении.
"Я рада, что мое здоровье улучшилось, несмотря на то, что нам изначально сказали", - цитирует ее Page Six.
32-летняя Пак, которая отдыхала на Мальдивах, сказала, что она "глубоко благодарна" каждой медсестре и врачу отделения интенсивной терапии, которые "неустанно" работали, чтобы помочь ей.
Напомним, 10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.
Позже стало известно, что Екатерина Тышкевич пошла на поправку. По словам ее мужа, украинского актера Валентина Томусяка, Катерину перевели из реанимации в палату. Буквально недавно он сообщил, что Катерине немного стало лучше и ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.
Вас также может заинтересовать:
- Муж больной Катерины Тышкевич рассказал о новых трудностях со здоровьем актрисы
- Оккупанты "похоронили" звезду "Дизель Шоу" - актриса ответила
- "Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы