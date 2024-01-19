"Отказали органы": звезда "Эмили в Париже" пережила септический шок

Актриса отдыхала на Мальдивах, когда с ней случилась серьезная ситуация.

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Звезда "Эмили в Париже" буквально боролась за жизнь / Коллаж Главред, фото скришот, Instagram/ashleyparklady

Звезда популярного сериала "Эмили в Париже" Эшли Парк, которая сыграла подружку-певицу главной героини Эмили, рассказала, что впала в "критический септический шок" во время отпуска со своим партнером по фильму и парнем Полом Форманом во время новогодних каникул.

"Во время отпуска в декабре перед Новым годом то, что началось с тонзиллита, переросло в критический септический шок, который заразил и поразил несколько моих органов", — подписала она карусель изображений и видео в Instagram, на которых показано, как она находится в больнице на выздоровлении.

Актриса пережила нелегкие дни / Instagram/ashleyparklady

"Я рада, что мое здоровье улучшилось, несмотря на то, что нам изначально сказали", - цитирует ее Page Six.

видео дня

32-летняя Пак, которая отдыхала на Мальдивах, сказала, что она "глубоко благодарна" каждой медсестре и врачу отделения интенсивной терапии, которые "неустанно" работали, чтобы помочь ей.

Напомним, 10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

Позже стало известно, что Екатерина Тышкевич пошла на поправку. По словам ее мужа, украинского актера Валентина Томусяка, Катерину перевели из реанимации в палату. Буквально недавно он сообщил, что Катерине немного стало лучше и ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

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