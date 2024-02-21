Зловоние: звезда сериала, в котором снималась Меган Маркл "охарактеризовал" их свадьбу с Гарри

Бывший коллега Меган Маркл по фильму "Форс-мажоры" Рик Хоффман утверждает, что во время свадьбы герцогини Сассекской с принцем Гарри в 2018 году присутствовал "неприятный" запах.
Фотография 53-летнего актера с выражением отвращения на лице стала вирусной, когда он сидел в часовне Святого Георгия перед свадьбой пары, сообщает Page Six.
"Если вы введете мое имя в Google, вы увидите, что я корчу такое ужасное лицо", — объяснил он.
Хоффман вспоминает, как пытался сохранять хладнокровие, потому что был в восторге от знаменательного королевского события, но "вездесущие камеры" снимали его.
"А потом, со временем, я начал чувствовать что-то действительно ужасное и отвратительное", — вспоминал он.
Актер также рассказал, что он "очень чувствителен" к запахам, поэтому прикрыл нос рукой, которая в то время была намазана увлажняющим кремом с ароматом кокоса и ванили. "Я пытался избавиться от этого зловония", — рассказал он.
Напомним, ранее стало известно о том, что Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.
Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".
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