Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

Певица отметила, что сейчас ценит каждую минуту, предоставленную ей судьбой.
Украинская певица Злата Огневич давно интриговала поклонников двусмысленными постами о своей личной жизни. Теперь она решила пролить немного света на то, что происходит на ее любовном фронте.
Поклонники артистки в социальных сетях стали подмечать, что она очень похорошела за последнее время. Эти метаморфозы они связали с тем, что в сердце певицы поселилась любовь.
На вопрос о личной жизни Огневич решила ответить на своей странице в Instagram. Там она призналась, что не видит в ближайшее время рядом с собой никого из мужчин.
"Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, какого человека я должна встретить, чтобы по-настоящему влюбиться... Я верю, что это сбудется, но мое мнение об отношениях и о том, каким должен быть мужчина, оно очень изменилось", - разоткровенничалась артистка.
Очевидно, неудавшиеся отношения с Андреем Задворным после Холостячки, и пережитое потрясение из-за войны в Украине вынуждает Злату Огневич смотреть на привычные и простые вещи под новым углом.
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