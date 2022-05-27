Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

Злата Огневич откровенно рассказала о своей личной жизни / Коллаж

Украинская певица Злата Огневич давно интриговала поклонников двусмысленными постами о своей личной жизни. Теперь она решила пролить немного света на то, что происходит на ее любовном фронте.

Поклонники артистки в социальных сетях стали подмечать, что она очень похорошела за последнее время. Эти метаморфозы они связали с тем, что в сердце певицы поселилась любовь.

На вопрос о личной жизни Огневич решила ответить на своей странице в Instagram. Там она призналась, что не видит в ближайшее время рядом с собой никого из мужчин.

"Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, какого человека я должна встретить, чтобы по-настоящему влюбиться... Я верю, что это сбудется, но мое мнение об отношениях и о том, каким должен быть мужчина, оно очень изменилось", - разоткровенничалась артистка.

Очевидно, неудавшиеся отношения с Андреем Задворным после Холостячки, и пережитое потрясение из-за войны в Украине вынуждает Злату Огневич смотреть на привычные и простые вещи под новым углом.

Злата Огневич продолжает верить в любовь / instagram.com/zlata.ognevich

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