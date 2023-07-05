Злата Огневич пожаловалась на соседей, которые заявили на нее в полицию

Украинская певица Злата Огневич в социальных сетях кроме благотворительных концертов и модных луков порой делится и бытовыми историями. И ее повседневная жизнь тоже весьма не скучная.
К примеру недавно на своей странице в Instagram артистка рассказала, что является "злостной" нарушительницей тишины - ранее ее соседи вызывали несколько нарядов полиции из-за того, что Огневич якобы слишком громко пела.
На сей раз пришла ее очередь возмущаться поведением соседей - Злата пожаловалась, что те затеяли ремонт, и теперь сам нередко нарушают общепринятый график тишины.
"Теперь это мой: будильник, плэйлист, подкаст и пр. Люди живут жизнь, делают ремонт. Значит все будет хорошо. Масштаб работ настолько велик, что мне очень хочется посмотреть на результат. И это делают соседи, которые вызывали полицию из-за моего пения, а сейчас время от времени сами нарушают график ремонта/шума. Такие вот дела", - пишет певица.
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