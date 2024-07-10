Злата Огневич откровенно рассказала про "неожиданность" от Олега Винника

Певица поделилась собственным мнением про артиста-беглеца.

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Злата Огневич новости - Огневич высказалась про Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/taunetaisia

Олег Винник в начале полномасштабной войны выехал из Украины в Германию. Это решение артист мотивировал своей болезнью. И хоть армия фанаток прощает певцу его побег, его коллеги по шоу-бизнесу и остальные украинцы менее лояльно отнеслись к этому.

К примеру, певица Злата Огневич в своем недавнем интервью для издания Фокус призналась, какое впечатление на нее произвел отъезд Олега Винника. Она отметила, что была удивлена тайным отъездом и длительным молчанием певца.

"Буду откровенной, из названных артистов неожиданностью для меня стал Олег Винник, потому что его творчество и позиционирование кардинально отличаются от его нынешней позиции", - говорит Огневич.

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Что же касается остальных артистов, которые спешно покинули страну во время войны и не торопятся возвращаться, то их судьбы безразличны Огневич "от слова совсем. "Артисты, покинувшие Украину, могут иметь свои причины и обстоятельства, которые им известны. Я убеждена, что каждый имеет право на собственный выбор, но этот выбор всегда отражает его истинную сущность и позицию", - заявила певица.

Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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