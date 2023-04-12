Злата Огневич на честном видео показала, как выглядит в реальной жизни

Огневич без смущения показала "закулисье" своей красоты, которой восхищаются тысячи фанатов.

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Злата Огневич показала, как выглядит в реальной жизни / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич подхватила популярный последние несколько лет тренд в Сети, и опубликовала собственный ролик "Ожидание/реальность". Смешным видео она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка - дама привлекательная, и в социальных сетях всегда с удовольствием делится своими бьюти-секретами с поклонниками. Но есть вещи, которые все же остаются за кадром.

Ими Злата, со свойственной ей самоиронией, и решила поделиться сейчас. "Не бойся быть настоящей", - пишет Огневич под видео "Социальные сети vs Реальность". На первых кадрах она позирует перед камерой в роскошном наряде из кружев и лебяжьего пуха. Затем - сидя в парикмахерской с краской на голове, что-то с аппетитом уплетает, запивая чаем.

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В комментариях к смешному видео фанаты отмечают, что каждая девушка узнала в нем себя. Другие подчеркивают, что даже при таких обстоятельствах Злате удается сохранить свою красоту и привлекательность.

Впрочем, незамеченным не осталось и чувство юмора певицы, которая с удовольствием смеется над собой.

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