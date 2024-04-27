Журналисты узнали секретное место отдыха принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Королевская пара часто берет с собой на отдых и детей.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям любят проводить время на родине / коллаж: Гларед, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Можно подумать, что королевская семья ездит только за границу на яркие каникулы. Однако у принца Уильяма и Кейт Миддлтон есть любимое место в Великобритании, и это остров, которым они владеют.

По информации The Sun, когда Чарльз стал королем, принц Уильям унаследовал свои старые титулы и портфель недвижимости стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. видео дня К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

В коллекцию герцогства Корнуолл были включены острова Силли, расположенные в 28 милях от побережья Корнуолла, которые предлагают "исключительно красивые, малолюдные и нетронутые" пейзажи.

Около 200 островов (пять из них обитаемы) и скал были частью герцогства Корнуолл с момента его возникновения в 14 веке.

Сегодня герцогству принадлежит большая часть земель в и почти треть жилых домов.

Остров Трески / Фото Википедия

Около 100 000 посетителей стекаются на острова каждый летний сезон, и известно, что Уильям и Кейт также берут с собой Джорджа, Шарлотту и Луи.

В 2020 году их видели на велосипедах, когда она катались вокруг острова Треско. Один из отдыхающих рассказал, что сначала никто не понял, что перед ними королевская семья, поскольку "на отдыхе они казались нормальной семьей, намеревающейся держаться особняком".

"Место, где они остановились, было довольно скромным и уж точно не слишком роскошным", - добавил он.

Кейт Миддлтон - последние новости:

Напомним, у жены принца Уильяма Кейт Миддлтон обнаружили рак. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в видеообращении. Она раскрыла подробности лечения и попросила о приватности.

Также известный ведущий рассказал о нервном срыве Кейт Миддлтон - Пирс Морган считает, что принцесса Кэтрин переживает серьезный кризис из-за повышенного внимания общества к своему здоровью.

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