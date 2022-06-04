Журавская призвала искоренить русскую культуру в Украине, вспомнив "высокомерную харю" Безрукова

Журавская призвала искоренить русскую культуру в Украине /скриншот

Украинская актриса Олеся Жураковская заявила, что русская культура может быть оружием во время войны.

В интервью Алине Доротюк она привела в пример российского актера Сергея Безрукова, который зачитал стихотворение Пушкина "Клеветникам России" в поддержку войны в Украине.

"Я росла на сказках Пушкина, и когда я так говорю, поверьте, это не очень просто мне об этом сказать. Но когда стихи Пушкина Безруков использует как оружие и сидит с мерзкой высокомерной харей и читает, что-то там рассказывает. Надо осознавать, что стихи Пушкина могут быть оружием, а не только чудесными сказками", – заявила Жураковская.

Актриса подчеркнула, что во время войны есть только черное и белое, поэтому нужно быть радикальными.

Читайте также"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак"Для того, чтобы не было пространства для этих разговоров, что не все так однозначно, нужно сейчас удалить. Вот знаете, когда опухоль удаляют, то удаляют все метастазы и захватывают ткань вокруг них, чтобы не было проблемы. Дома никто не запрещает, делайте все, что хотите, в государстве этого не должно быть, – отметила она.

Напомним, спустя больше месяца после вторжения России в Украину к пропаганде войны подключился актер Сергей Безруков. Он зачитал стихотворение Пушкина в поддержку русской армии.

Это не оставил без внимания известный украинский продюсер и певец Потап, который ответил ему.

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