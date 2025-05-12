Жизель Бюндхен впервые показала третьего ребенка: "Величайший дар"

Кратко:
- После развода с мужем Бюндхен завела новый роман
- В феврале 2025 года модель подарила новому возлюбленному сына
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в феврале 2025 года в третий раз стала мамой. Официальных заявлений по этому поводу она не делала, желая сберечь приватность своей семьи.
Новорожденного сына она показала лишь сейчас - посвятила пост в Instagram Дню матери. В своем блоге Бюндхен выложила серию фото: на одном она держит малыша на руках, на другом заключила в объятия всех своих детей.
Жизель написала, что "в последнее время была тихой" чтобы как можно полнее прожить все счастливые моменты, связанные с семьей и материнством. "Быть матерью - это мой величайший дар, путешествие, которое смиряет меня, учит и наполняет благодарностью каждый день", - отмечает модель.
У Жизель Бюндхен трое детей. Бенджамин (2009) и Вивиан (2012) появились в ее браке с игроком в американский футбол с Томом Брэди. С ним модель развелась в 2022 году после 13 лет брака.
Отцом ее третьего ребенка, имя которого прессе пока не раскрывают, является Хоаким Валенте - тренер по джиу-джитсу, с которым Бюндхен была давно знакома. Роман паре стали приписывать в январе 2023 года.
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Кто такая Жизель Бюндхен?
Жизель Бюндхен - бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год являлась самой высокооплачиваемой моделью в мире. Также известна как одна из бывших ангелов "Victoria's Secret" (2002-2006). Принимала участие в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Versace, Valentino, Céline, Gianfranco Ferre и Chloé; появлялась на обложках авторитетных изданий как Vogue, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Allure и Rolling Stone, сообщает Википедия.
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