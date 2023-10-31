"Живем дальше": Пугачева впервые за долгое время показала, как выглядит она и ее дети

Российская певица Алла Пугачева, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, встала на сторону Украины, выложила новое фото на своей странице в Instagram.
Примадонна российской эстрады не часто постит на страницах социальной сети, поэтому каждое фото вызывает резонанс среди ее поклонников.
На этот раз, Пугачева сказала своих подросших детей, а также себя с мужем - юмористом и комедиантом Максимом Галкиным.
Комментарии к своему посту артистка закрыла и подписала фото "Живем дальше".
На фото - молодая Алла Пугачева и ее семья:
Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин появились у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Пара пришла поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле.
Также ранее сообщалось, что "натянутое" лицо Пугачевой крупным планом попало в кадр. Журналисты из страны-террориста РФ любят смаковать подробности того, как выглядит Примадонна российской эстрады, а также ее отношения с молодым человеком, комедиантом Максимом Галкиным.
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