"Живем дальше": Пугачева впервые за долгое время показала, как выглядит она и ее дети

Алла Пугачева опубликовала новый пост в социальной сети Instagram.

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Алла Пугачева имеет прекрасную семью, которую не стесняется показать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева, которая в жестокой захватнической войне России против Украины, встала на сторону Украины, выложила новое фото на своей странице в Instagram.

Примадонна российской эстрады не часто постит на страницах социальной сети, поэтому каждое фото вызывает резонанс среди ее поклонников.

На этот раз, Пугачева сказала своих подросших детей, а также себя с мужем - юмористом и комедиантом Максимом Галкиным.

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Комментарии к своему посту артистка закрыла и подписала фото "Живем дальше".

На фото - молодая Алла Пугачева и ее семья:

Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин появились у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Пара пришла поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле.

Также ранее сообщалось, что "натянутое" лицо Пугачевой крупным планом попало в кадр. Журналисты из страны-террориста РФ любят смаковать подробности того, как выглядит Примадонна российской эстрады, а также ее отношения с молодым человеком, комедиантом Максимом Галкиным.

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