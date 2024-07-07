Жениха хотела: юная невеста путиниста Лепса разоткровенничалась об их романе

Аврора Киба ‒ 18-летняя студентка и невеста скандального певца-путиниста Григория Лепса решила рассказать в cвоем Telegram-канале о своей личной жизни с ним.
Девушка решила убедить фолловеров, что, мол, ей не нужны деньги и особняки 61-летнего исполнителя хитов "Рюмка водки на столе" и "Показал ей весь (Она не твоя)". А на самом деле, мол Киба, мечтает о семье. Плюс девушка подтвердила, что престарелый певец действительно сделал ей предложение.
"Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему. С самого рождения я расту в "парниковых" условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии вроде "самый лучший дед" и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас — у меня отличная самооценка. Я не "новая интрижка Григория Лепса", не запасной вариант. И по-моему, никому из тех, кто пишет Лепс, предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит — задумайтесь друзья. У меня есть определенные цели на эту жизнь и одна из них это — семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости", — утверждает Киба.
Кто такой Григорий Лепс
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
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Отметим, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.
А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
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