Жена Виктора Павлика надула себе губы

Молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова сообщила своим фоловерам в Instagram о том, что она увеличила себе губы.
"Сегодня меня ждет процедура, после которой, скорее всего, мужч не будет со мной разговаривать. Но я уверена, что он очень скоро изменит свое мнение", - написала женщина.
Судя по всему, Катя договорилась про бартер, ведь всячески нахваливала мастера, который наколол ей губы. "Жаль, что много людей считают, что увеличение губ - это всегда утка-стайл", - пишет Катя.
Напомним, ранее Екатерина Репяхова решила честно рассказать о правдивости слухов, которые крутятся вокруг ее пары с украинским певцом Вкитором Павликом. На своей странице в Instagram она поинтересовалась у подписчиков, на какие сплетни про ее семью они натыкались чаще всего. К примеру, фанаты решили уточнить, на самом ли деле Павлик еще был в браке с Ларисой Созаевой, своей с третьей женой, когда начал строить отношения с Репяховой.
Блогерша подтвердила, что их роман с музыкантом закрутился, когда он уже ушел от супруги, но документы еще не были оформлены. "Виктор уладил вопросы с документами/разводом только через год после того, как ушел от бывшей жены фактически", - рассказывает Репяхова.
Вас также может заинтересовать:
- Виктор Павлик показал могилу покойного сына Павла - артист привез ему особый подарок
- Виктор Павлик признался, почему побаивается свою молодую жену
- Жена Виктора Павлика показала свою первую встречу с певцом, когда ей было 11 лет