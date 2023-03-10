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Жена Виктора Павлика надула себе губы

10 марта 2023, 22:54
Она написала, что после такой процедуры с ней не будет разговаривать муж.
Екатерина Репяхова, Виктор Павлика
Екатерина Репяхова, Виктор Павлика / instagram.com/repyahovakate

Молодая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова сообщила своим фоловерам в Instagram о том, что она увеличила себе губы.

"Сегодня меня ждет процедура, после которой, скорее всего, мужч не будет со мной разговаривать. Но я уверена, что он очень скоро изменит свое мнение", - написала женщина.

Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Instagram

Судя по всему, Катя договорилась про бартер, ведь всячески нахваливала мастера, который наколол ей губы. "Жаль, что много людей считают, что увеличение губ - это всегда утка-стайл", - пишет Катя.

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Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Instagram
Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Instagram

Напомним, ранее Екатерина Репяхова решила честно рассказать о правдивости слухов, которые крутятся вокруг ее пары с украинским певцом Вкитором Павликом. На своей странице в Instagram она поинтересовалась у подписчиков, на какие сплетни про ее семью они натыкались чаще всего. К примеру, фанаты решили уточнить, на самом ли деле Павлик еще был в браке с Ларисой Созаевой, своей с третьей женой, когда начал строить отношения с Репяховой.

Блогерша подтвердила, что их роман с музыкантом закрутился, когда он уже ушел от супруги, но документы еще не были оформлены. "Виктор уладил вопросы с документами/разводом только через год после того, как ушел от бывшей жены фактически", - рассказывает Репяхова.

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