Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

Вы узнаете:
- Юлия Проскурякова пришла на премьеру фильма одна
- Что происходить в ее браке
Российская певица Юлия Проскурякова пришла на светское мероприятие без своего мужа – российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.
Как стало известно из соцсетей Проскуряковой, певица побывала на премьере одного из фильмов в Москве, она позировала на красной дорожке в одиночестве.
Для выхода в свет молчунья одела короткое бордовое платье в виде удлиненного пиджака, дополнив его поясом в виде розы, чулками, туфлями на высоком каблуке и черной сумочкой.
Отметим, Проскурякова вышла замуж за Николаева в 2010 году, пара воспитывает дочь Веронику. В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о том, что супруги разводятся, но сами артисты пока не подтверждали это. Также Юлия и Игорь ходят на публичные мероприятия по отдельности, что тревожит их поклонников.
Игорь Николаев - последние новости по теме
Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.
А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.
Вас может заинтересовать:
- "Всё молодеет": Максим Галкин показал, как сейчас выглядит Алла Пугачева
- "Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой
- Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой
Кто такой Игорь Николаев?
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред