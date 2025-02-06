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Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

Элина Чигис
6 февраля 2025, 09:28
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Юлия Проскурякова продолжает отдыхать в одиночестве.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова показалась без мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова

Вы узнаете:

  • Юлия Проскурякова пришла на премьеру фильма одна
  • Что происходить в ее браке

Российская певица Юлия Проскурякова пришла на светское мероприятие без своего мужа – российского певца и композитора Игоря Николаева, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину.

Как стало известно из соцсетей Проскуряковой, певица побывала на премьере одного из фильмов в Москве, она позировала на красной дорожке в одиночестве.

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Для выхода в свет молчунья одела короткое бордовое платье в виде удлиненного пиджака, дополнив его поясом в виде розы, чулками, туфлями на высоком каблуке и черной сумочкой.

Юлия Проскурякова на красной дорожке
Юлия Проскурякова на красной дорожке / фото: скрин instagram.com, Юлия Проскурякова

Отметим, Проскурякова вышла замуж за Николаева в 2010 году, пара воспитывает дочь Веронику. В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о том, что супруги разводятся, но сами артисты пока не подтверждали это. Также Юлия и Игорь ходят на публичные мероприятия по отдельности, что тревожит их поклонников.

Юлия Проскурякова с семьей
Юлия Проскурякова с семьей / фото: скрин instagram.com, Юлия Проскурякова

Игорь Николаев - последние новости по теме

Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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Кто такой Игорь Николаев?

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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