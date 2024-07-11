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Жена Козловского поцапалась с Фарион из-за службы певца: "Чтоб вам так пелось"

Анна Подгорная
11 июля 2024, 07:12
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Юлия Бакуменко рассказала про тяготы и лишения своего звездного мужа на военной службе.
Ирина Фарион, Юлия Бакуменко, Виталий Козловский
Виталий Козловский новости - жена Козловского поссорилась с Фарион из-за певца / коллаж: Главред, фото: t.me/irynadmytrivna, instagram.com/yuliabakumenko

Украинский певец Виталий Козловский с июня 2023 года служит в рядах ВСУ. Сперва он был артиллеристом в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", и, по обрывочным сведениям от самого артиста, служил на Донецком направлении.

Позже Козловского перевели рядовым солдатом в Национальный президентский оркестр на должность водителя. Однако и сейчас он регулярно проходит учения в не самых приятных условиях.

Всего этого показалось недостаточно скандальному украинскому языковеду Ирине Фарион - в резком комментарии для Украинских новостей она заявила, что "его конституционный долг, как у всех - служить, а не петь во время войны".

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Жене и пиар-менеджеру Виталия Козловского Юлии Бакуменко заявление Ирины Фарион показалось несправедливым и оскорбительным. В своем блоге в Instagram она отметила, что певец-военный проходит нелегкий путь, в отличие от языковеда, которая, по мнению Юлии, просто "хайпует" на известных личностях.

"Заезжать в инфопространство на выдумках и упоминаниях о других людях - это самый удобный способ напомнить о себе, ничего не делая полезного. Правда, госпожа Ирина? Чтобы вам всю жизнь так хорошо пелось, как "пел" Виталий Козловский на службе с ваших слов. Прости Господи, эксперт. Вы хоть раз, госпожа Ирина, посидели в блиндаже под обстрелом, думая, куда следующий снаряд полетит, понюхали амброзии в Донецкой области, потаскали боекомплекты, ждали днями дождя, чтобы переместиться по позициям, пока нет вражеских дронов над головой? Нет? Так спросите у Виталия, а потом [говорите]", - пишет Юлия.

Бакуменко про Фарион
Виталий Козловский новости - жена Козловского поссорилась с Фарион из-за певца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Кто такой Виталий Козловский?

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Кто такая Ирина Фарион?

Ирина Дмитриевна Фарион — украинская политическая и общественная деятельница. преподаватель. Доктор филологических наук (2015), член Всеукраинского объединения "Свобода". В 2012—2014 годах — депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, сообщает "Википедия".

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