Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками Иракли Макацария прошлым летом стал мужем, этим летом - впервые стал отцом. Его избранница, 21-летняя студентка-медик Лиза Чичуа, кардинально изменила жизнь закоренелого холостяка.
2 июня она родила бизнесмену сына, которого назвали Георгием. Вопреки слухам, которые стали появляться еще в феврале, пара до последнего старалась скрыть, что готовится к появлению первенца.
Сейчас Георгию чуть больше месяца и Чичуа готова поделиться первыми фото с сыном. Снимки, на которых счастливая семья позирует в белых нарядах, появились на ее странице в Instagram.
Вероятно, сегодня состоялась церемония крещения Георгия, ведь среди прочих кадров мелькали также фото из церкви.
Лицо сына от Иракли Макацарии Лиза Чичуа не показала - где это возможно, она прикрыла его эмодзи с изображением белого сердечка.
Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.
Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.
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