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Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

Анна Подгорная
12 июля 2023, 17:50 обновлено 12 июля, 17:50
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Лиза Чичуа показала первый выход малыша в большой мир.
Лиза Чичуа, Иракли Макацария
Лиза Чичуа показала, как выглядит ее сын от Иракли Макацарии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Грузинский бизнесмен и продюсер, главный герой 6 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, участник танцевального шоу Танці з зірками Иракли Макацария прошлым летом стал мужем, этим летом - впервые стал отцом. Его избранница, 21-летняя студентка-медик Лиза Чичуа, кардинально изменила жизнь закоренелого холостяка.

2 июня она родила бизнесмену сына, которого назвали Георгием. Вопреки слухам, которые стали появляться еще в феврале, пара до последнего старалась скрыть, что готовится к появлению первенца.

Сейчас Георгию чуть больше месяца и Чичуа готова поделиться первыми фото с сыном. Снимки, на которых счастливая семья позирует в белых нарядах, появились на ее странице в Instagram.

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Вероятно, сегодня состоялась церемония крещения Георгия, ведь среди прочих кадров мелькали также фото из церкви.

Лицо сына от Иракли Макацарии Лиза Чичуа не показала - где это возможно, она прикрыла его эмодзи с изображением белого сердечка.

Лиза Чичуа с сыном
Лиза Чичуа показала, как выглядит ее сын от Иракли Макацарии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizachichuaa

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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