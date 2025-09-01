Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

Уиллис больше не живет со своей семьей, но Эмма Хеминг объяснила всем недовольным, почему это было необходимо.

Брюс Уиллис сейчас - Эмма Хеминг ответила на хейт о выселении / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmahemingwillis

Кратко:

Состояние Брюса Уиллиса ухудшается, поэтому теперь он живет в отдельном доме

Эмма Хеминг ответила тем, кто критикует ее за такое решение

Дочь Уиллиса от Деми Мур поддержала нынешнюю жену отца

Уже три года Брюс Уиллис, а вместе с ним и его семья, борются с лобно-височной деменцией актера - неизлечимой болезнью, которая стремительно прогрессирует. Жена Крепкого орешка Эмма Хеминг, которая является его опекуном, в недавнем интервью сообщила, что близкие Брюса приняли тяжелое решение: теперь он живет в отдельном доме под постоянным надзором специалистов для его максимального комфорта.

Эмма убеждена, что так будет лучше для самого Уиллиса, и для его семьи, которой тоже непросто существовать в новых реалиях. В частности их дочерям - 13-летней Мэйбел и 11-летней Эвелин. После новости о переселении Брюса Уиллиса, на Эмму Хеминг обрушилась лавина хейта.

В своем блоге в Instagram жена Уиллиса записала обращение к тем, кто ее критикует. Она отметила, что была готова к тому, что ее не поймут. "Я знала, что, поделившись нашей личной информацией, мы увидим два лагеря, верно? Люди со своим мнением и люди с реальным опытом. Вот с чем сталкиваются опекуны - с осуждением и критикой со стороны других. Ничто не меняет мнение так сильно, как пережитый опыт. Даже если кто-то близко знаком с деменцией или другим заболеванием, он не находится с тобой дома, поэтому не знает, каковы отношения в твоей семье. Правда в том, что мнения очень громкие. Но если у людей нет подобного опыта, у них нет права голоса", - говорит Эмма.

В комментариях Хеминг поддержала Таллула Уиллис - дочь Брюса от отношений с Деми Мур. "Я очень тебя люблю. Мы все тебя очень любим. И благодарны тебе за все, что ты делаешь для нас и нашей семьи", - написала она.

О персоне: Брюс Уиллис Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

