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Жена беглеца и предателя Мураева устроила пробку в Вене

22 сентября 2022, 22:58

Жена Мураева заблокировала улицу для крупногабаритного транспорта.

мураев
мураев / УНИАН

Жена пророссийского политика Евгения Мураева, который вел антиукраинскую деятельность, а с начала войны сбежал, устроила пробку в Вене, Австрия. Катерина неправильно припарковала свой седан на украинских номерах.

Женщина припарковала авто и отправилась на шоппинг. На видео, которое опубликовала "Украинская правда" видно, что супруга пророссийского пропагадиста надолго оставила машину, чем спровоцировала пробку.

На место происшествия выехал патруль, который позже сопроводил Катерину до отделения, видимо, с целью выяснить детали происшествия или начислить штраф.

Жена беглеца и предателя Мураева устроила пробку в Вене

Напомним, ранее в Офисе президента Украины прокомментировали сообщение британского правительства о намерениях Кремля привести к власти в Киеве пророссийских политиков вроде лидера партии Наши Евгения Мураева.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии для BBC News Украина отметил, что с 2014, "когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя и маргинальных, но все же действующих политических и общественных структур и деятелей", которых в Офисе президента называют "политическими прокси для постоянной атаки на украинское общество изнутри".

По его словам, в 2014—2019 годах эта часть политического спектра не только не исчезла, но усилилась.

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Евгений Мураев
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