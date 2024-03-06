Железный Арни одобряет: внебрачный сын Шварценеггера показал свою возлюбленную

26-летний Джозеф Баэна старается не злоупотреблять влиянием именитого отца - легендарного Арнольда Шварценеггера. Хоть Железный Арни и не отказывает ни в чем внебрачному сыну, молодой человек хочет проложить свой путь самостоятельно. Хоть и не скрывает, что во многом его вдохновляет отец - Джо занимается культуризмом и делает первые шаги в кинокарьере.
Кроме внешнего сходства со Шварценеггером, Баэна имеет также схожую слабость, которую его отец не смог преодолеть даже в свои 76 - красивые женщины. Впрочем, о любвеобильности Джо не слагают легенды в Голливуде, его интересует только одна девушка - его подруга.
Избранницу Джозефа зовут Ники Додаж, она - бизнесвумен. Пара редко публикует снимки вместе, и старается не выносить отношения на публику. Однако, случаются и исключения. Недавно на странице Баэны в Instagram появилось несколько романтических кадров с Ники из их отпуска в Мексике.
Додаж и Баэна вместе уже 5 лет - с марта 2019 года. Арнольд Шварценеггер знаком с подругой сына и одобряет его выбор.
Кто такой Джозеф Баена?
Джозеф Баэна - внебрачный сын американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера. Появился в результате его романа с горничной Милдред Патрисией Баэной, которая работала в доме Шварценеггеров 20 лет. Джозеф появился на свет в 1997 году, через несколько дней после того, как на тот момент официальная жена артиста Мария Шрайвер родила Арни четвертого ребенка. О том, что Джозеф Баэна - его сын, Шварценеггер сообщил жене и общественности в 2011 году, после того, как покинул пост губернатора Калифорнии. Как он признался позже, малчик рос на его глазах, но лишь когда Джо исполнилось 7 или 8 лет, и он стал все больше походить на биологического отца, звезда "Терминатора" сложил два плюс два. Стоит отметить, что Арнольд Шварценеггер поддерживает связь с сыном, и после признания отцовства полностью обеспечивает его всем необходимым.
Ранее новая девушка Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон, показала публично подарок от актера. Пара вместе с ноября 2022 года, но лишь недавно официально подтвердила отношения.
Также экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари отреагировал на ее конфликт с Джастином Тимберлейком, которого певица обвинила в своих мемуарах в принуждению к аборту, когда они встречались в начале двухтысячных.
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