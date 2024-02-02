"Жалко, хорошая актриса была": звезда "Кухни" удивила страшной худобой

Елена Подкаминская выглядит непропорционально из-за слишком худого тела.

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Подкаминская удивила сильной худобой / Коллаж Главред, фото Instagram/podkaminskaya_official

Звезда популярного сериала "Кухня", российская актриса Елена Подкаминская удивила своей страшной худобой.

На своей странице в Instagram, на поделилась свежими фото, на которых выглядит практически анорексично. Ее подписчики также не на шутку обеспокоились состоянием актрисы и даже стали советовать ей перестать худеть и набрать вес.

Сама актриса выложила ряд фотографий из поезда и сообщила, что ее поездка длилась 33 часа.

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"Зачем так худеть? Красивая фигура была когда в Кухне снималась.сейчас прям через чур", "Слишком худая", - пишут подписчики.

Подкаминская удивила слишком худыми фото / Скриншот Instagram

Пользователи критикуют Подкаминскую / Скриншот Instagram

Звезда "Кухни" жутко похудела / Instagram/podkaminskaya_official

Напомним, ранее Катя Кузнецова рассказала, что у нее в жизни бывали периоды одиночества. "Я оставалась одна. Вначале было непривычно, но только тогда, я начала чувствовать себя и ощущать, чего я хочу. Много книг, фильмов, подруги, которые наконец-то смогли ночевать у меня в любое время. Я часто собиралась друзей у себя дома", - делится актриса.

Напомним, ранее Катя Кузнецова, которая многие годы работала и снималась в кино в России, рассказала о том, как живет во время войны и что думает о некоторых своих коллегах.

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