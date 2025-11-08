"Жалею об этом": Билоножко эмоционально сообщила о большой потере

Светлана Билоножко стала жертвой карьеры своего любимого мужа.

Светлана Билоножко сейчас - про потерю в жизни / коллаж: Главред, скрин из видео

Украинская певица Светлана Билоножко рассказала, на какие жертвы пошла ради своего знаменитого и любимого мужа, народного артиста Украины Виталия Билоножко. В интервью Алексею Суханову артистка призналась, что отказалась от любимого дела ради семьи и поддержки мужа.

По словам Светланы, в свое время ей пришлось сделать непростой выбор и отказаться от карьеры в театре оперетты. После исполнения первой совместной песни с Виталием к ним пришел успех, и она решила посвятить себя дуэту.

"Виталий был у меня главным. Мы попробовали спеть в дуэте, и нас засыпали письмами на телевидении, настолько понравилось людям. И он говорит: "Вспомни, ты же работала в театре оперетты". А у нас гастроли были по 4 месяца, поэтому он сказал: "Светлана, или театр, или давай сменим работу", — рассказала артистка.

Светлана Билоножко - карьера в оперетте / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Светлана призналась, что для нее приоритетом всегда был муж, с которым она выступала вместе. Ради него она даже сменила место работы, перейдя на телевидение.

"Я перевелась на телевидение ради него. Мы пели в дуэте, все было хорошо, а потом Виталий предлагал мне сольные партии. Я делала все для него, чтобы ему было хорошо. Мне так хотелось, чтобы мой муж был на высоте. Я уступала", — поделилась Билоножко.

Виталий и Светлана Билоножко / фото: instagram.com, Светлана Билоножко

Несмотря на долгие годы успешной карьеры, исполнительница до сих пор с сожалением вспоминает, что так и не смогла реализовать себя как артистка оперетты.

"В театре я не поиграла. Жалею об этом. Я даже сейчас думаю, если бы мне предложили, то попробовала бы", — сообщила Светлана Билоножко.

О персоне: Светлана Билоножко Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1, сообщает Википедия. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

