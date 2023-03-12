Жади и Лукас из "Клона" повторили культовый момент из сериала через 20 лет

Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу показали, что могло случится с их персонажами после десятков лет вместе.

Джованна Антонелли станцевала перед Мурилу Бенисиу через 20 лет после выхода сериала "Клон"/ imdb.com

Бразильские актеры Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу с 2001 по 2002 годы играли самую горячую кинопару - Жади и Лукаса в бразильском мелодраматическом телесериале "Клон".

Отличительной чертой Жади, кроме шикарного макияжа со сложными стрелками, который пытались повторить фанатки сериала от мала до велика, были ее танцы - в пестрых одеждах, расшитых золотом, монетками и бисером, с различным инвентарем вроде сабель или даже змей. Один из таких танцев она посвятила своему возлюбленному Лукасу.

Двадцать лет спустя Антонелли и Бенисиу сняли юмористический ролик, которым поделились в Instagram - как Жади танцевала бы для Лукаса через двадцать лет совместной жизни.

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На видео Джованна-Жади, увешенная посудой и с кастрюлей на голове, стучит по себе ложками и заманчиво вертит бедрами. Сидящий на диване Мурилу-Лукас так удивлен, что даже надел очки, чтобы получше рассмотреть ее номер.

Примечательно, что Антонелли и Бенисиу действительно были влюблены друг в друга. Они были вместе около четырех лет после выхода сериала, и даже имеют общего сына. Впрочем, их любовь оказалась не такой крепкой, как у Жади и Лукаса, хоть актеры и остались в близких дружеских отношениях.

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