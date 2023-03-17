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Заткнула маму за пояс: дочь Мадонны засветила лишнего в эпатажной фотосессии

17 марта 2023, 03:05
Лурдес Леон уже доказала всему миру - она еще покажет себя во всей красе в лучших традициях ее звездной матери.
Лурдес Леон
Лурдес Леон в полупрозрачном платье похвасталась телом / instagram.com/lourdesleon

26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон, первенец поп-дивы Мадонны, впитала в себя тягу к эпатажу с молоком матери, и имеет все шансы к годам Мадж стать еще большей иконой стиля.

А пока молодая Леон живет свою лучшую жизнь и отрывается, как может. Тем более, что ей за это неплохо платят. Лурдес - востребована фотомодель, которая сотрудничала и с именитыми модными домами с многолетней историей, и с молодыми дарованиями. Статус для дочери Мадонны не имеет значения, главное - чтобы можно было показать свою харизму во всем ее первобытном буйстве.

И чем безумней будет новый образ, тем лучше. Недавно Лурдес побаловала поклонников новыми снимками, которые появились на ее странице в Instagram. Что может случиться плохого, если одна молодая особа встретится со знаменитым визажистом и втиснется в до неприличия облегающее платье?

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Ответ: новая завораживающая фотосессия с Лурдес Леон в главной роли. Модель позировала в приглушенном свете в белом платье, прозрачная ткань которого едва ли скрывает ее формы, а лишь подчеркивает их.

Любопытным акцентом также оказались белые линзы на глазах Чикконе-младшей. Они придали ее соблазнительному образу будоражащий кровь оттенок.

Ранее украинская актриса и звезда первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала плоский животик и поиграла стальными кубиками пресса в пикантном топе.

Также украинская певица MamaRika похвасталась поразительно подтянутой фигурой всего через неделю после родов, и поделилась своим секретом стройности для молодых мам.

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