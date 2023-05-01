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"Застряла в 90-x": Королёва опозорилась на дне рождения Киркорова

Сергей Кущ
1 мая 2023, 14:54 обновлено 1 мая, 15:51
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49-летняя Наташа Королёва прогадала с образом на мероприятии.
Королева, Киркоров
Королёва опозорилась на дне рождения Киркорова / скриншот YouTube

Певицу Наташу Королёву, которая до сих пор молчит о войне на родине, высмеяли за нелепый вид на дне рождения еще одного фаната войны Филиппа Киркорова.

В Сети появилось видео котором 49-летняя певица вошла в зрительный зал в пиджаке в желтых тюльпанах.

Пользователи Сети лишь посмеялись над образом Королевой.

видео дня

"Пиджак ужасен, лучше бы платье какое забабахали или юбку, ну точно не пиджак. Выглядеть элегантно уже не модно", "Сборище колхозников для колхозников", "Застряла в 90-x", "Сборище продажных в сборе, ура", - писали в комментариях под видео.

Королёву высмеяли в сети
Королёву высмеяли в сети / скриншот

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Смотрите видео о том, кого из российских артистов разворачивают на границе:

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