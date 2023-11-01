Заставляли стоять на коленях: популярная украинская актриса рассказала про буллинг в школе

Фрося, которая играет маленьких девочек, стала жертвой буллинга в школе.

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Актриса Фрося Мельник рассказала про свою обидчицу / Коллаж Главред, фото Instagram/efrosiniamelnik

Популярная украинская актриса Фрося Мельник, которая сыграла во многих украинских сериалах и мелодрамах, поделилась личным.

Так, по информации ТСН, актриса, которая играет маленьких девочек, рассказала о своей новой роли в сериале "Круг обмана".

Фрося рассказала занимательные моменты со съемок, а также раскрыла подробности о своей героине и съемках.

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По словам актрисы, у нее много общего с Солей, поэтому в кадре она чувствует себя довольно непринужденно, будто играет саму себя.

Между тем, очень эмоциональной и даже сложной для Фроси стала сцена буллинга в школе, ведь она пережила это и в реальной жизни. Актриса откровенно поделилась собственной историей.

"В школе есть одна девочка, она немного старше меня. Однажды она меня унизила. Я пришла домой и рассказала папе, он сказал, чтобы я с ней здоровалась и была вежливой, но общение ограничила. Я так и делала. Через неделю я принесла в школу печенье, чтобы угостить одноклассников, ее тоже угостила. Тогда она спросила дружу ли я с ней, а я сказала, что нет, это просто знак вежливости, как меня и учил папа. Девочка из-за этого очень обиделась и ждала меня в раздевалки со своей подругой. Она взяла меня за передки и сказала подруге бить. Но я с ними справилась, потому что папа всегда меня учил защищаться, когда надо. Они говорили становиться на колени и просить прощения, но я не стала этого делать", - рассказала Фрося.

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