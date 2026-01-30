Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

Никитюк не может скрыть эмоции, когда дело касается Оскара.

Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала свежее фото сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

Летом 2025 года Леся Никитюк стала мамой

Ее пес Рафик подружился с малышом

В 2018 году в жизни украинской ведущей Леси Никитюк появился важный мужчина, который и сегодня сопровождает ее во всех моментах насыщенной жизни. С появлением на свет первенца знаменитости он принял на себя часть обязанностей по уходу за малышом.

Речь идет о Рафике - питомце Никитюк. Похоже, пес и Оскар подружились - снимки их игр Леся публикует в социальных сетях. Рафик с большим удовольствием составляет компанию мальчику на игровом коврике.

Трогательный момент между псом и ребенком ведущая показала в своем блоге в Instagram. В кадре Оскар в яркой панамке увлеченно изучает сортер, а Рафик стоит рядом - страхует малыша.

Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала свежее фото сына / фото: instagram.com/lesia_nikituk

