Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

Анна Подгорная
30 января 2026, 00:07
30
Никитюк не может скрыть эмоции, когда дело касается Оскара.
Леся Никитюк с сыном
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала свежее фото сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Вкратце:

  • Летом 2025 года Леся Никитюк стала мамой
  • Ее пес Рафик подружился с малышом

В 2018 году в жизни украинской ведущей Леси Никитюк появился важный мужчина, который и сегодня сопровождает ее во всех моментах насыщенной жизни. С появлением на свет первенца знаменитости он принял на себя часть обязанностей по уходу за малышом.

Речь идет о Рафике - питомце Никитюк. Похоже, пес и Оскар подружились - снимки их игр Леся публикует в социальных сетях. Рафик с большим удовольствием составляет компанию мальчику на игровом коврике.

Трогательный момент между псом и ребенком ведущая показала в своем блоге в Instagram. В кадре Оскар в яркой панамке увлеченно изучает сортер, а Рафик стоит рядом - страхует малыша.

сын Леси Никитюк
Леся Никитюк стала мамой - ведущая показала свежее фото сына / фото: instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
"Бог велик": 57-летний Марк Энтони станет отцом в восьмой раз

