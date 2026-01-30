Заставил маму таять: Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с сыном

Вкратце:
- Летом 2025 года Леся Никитюк стала мамой
- Ее пес Рафик подружился с малышом
В 2018 году в жизни украинской ведущей Леси Никитюк появился важный мужчина, который и сегодня сопровождает ее во всех моментах насыщенной жизни. С появлением на свет первенца знаменитости он принял на себя часть обязанностей по уходу за малышом.
Речь идет о Рафике - питомце Никитюк. Похоже, пес и Оскар подружились - снимки их игр Леся публикует в социальных сетях. Рафик с большим удовольствием составляет компанию мальчику на игровом коврике.
Трогательный момент между псом и ребенком ведущая показала в своем блоге в Instagram. В кадре Оскар в яркой панамке увлеченно изучает сортер, а Рафик стоит рядом - страхует малыша.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
