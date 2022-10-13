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"Засовывали в нас пальцы": известная голливудская дива пожаловалась на домогательства в школе

13 октября 2022, 02:45

Звезда поделилась шокирующими подробностями своей школьной жизни.

Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон / instagram.com/parishilton

Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон заявила, что сотрудники школы Прово-Каньон в штате Юта насильно "проводили осмотр шейки матки" у нее и других учениц.

"Очень поздно ночью, примерно в 3 или 4 часа утра, они приводили меня и других девушек в эту комнату и проводили медицинские осмотры", — заявила 41-летняя Хилтон, пишет Page Six.

Далее она утверждала, что это "было даже не с врачом", а, скорее, "это была пара разных сотрудников, которые заставляли нас лежать на столе и засовывали в нас пальцы".

Дрожащим голосом селебрити сообщила, что она не знает, что они делали, но это точно был не врач. "Это было действительно страшно, и это то, что я действительно блокировала в течение многих лет. Но теперь это все время возвращается, и я думаю об этом. И оглядываясь назад во взрослом возрасте, это определенно было сексуальным насилием", - добавляет она.

Напомним, ранее Хилтон стала тетушкой в третий раз. Младшая сестра знаменитой тусовщицы, Ники Хилтон-Ротшильд подарила ей племянника.

Имя малыша пока остается в секрете. У Ники уже есть двое детей - дочери лили Грейс Виктория Ротшильд (2016 г.р.) и Тедди Мэрилин Ротшильд (2017 г.р.). О появлении на свет первого сына Хилтон-Ротшильд сообщила на своей странице в Instagram.

Там она опубликовала трогательное фото, на котором еще беременной позирует на фоне окна. "Мы официально стали вечеринкой на пятерых! Добро пожаловать в мир, мой сладкий малыш. Мамочка, папочка и твои старшие сестры не могут быть еще счастливей", - написала Ники.

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Пэрис Хилтон
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